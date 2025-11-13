イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽

イスラエルが「赤ん坊の首切り」や「世界で最も道徳的な軍隊」といった主張を通じて、ガザに関する世論を操作し国際的な認識を歪めようとした主要な虚偽と宣伝を検証します。