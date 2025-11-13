FEATURES DETAIL
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、TRT World・フォーラム2025の開会に際して、ガザにおける良心と正義の重要性を訴え、「イスラエルは無罪だと言う人々は、廃墟や爆撃、飢える子どもたちの姿を見てほしい」と述べました。
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意 パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
パレスチナ人はガザの廃墟で合意を祝福し、イスラエル人も街頭に繰り出して喜びを表明しました。
イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽
イスラエルが「赤ん坊の首切り」や「世界で最も道徳的な軍隊」といった主張を通じて、ガザに関する世論を操作し国際的な認識を歪めようとした主要な虚偽と宣伝を検証します。
終わりなき日々：壊滅したガザで母が生き延びる日々の闘い
ガザ戦争から2年を迎える4回連載の第1回として、TRT Worldはジェノサイドの中で生き抜く4人の子を持つパレスチナ人の母親に焦点を当てます。
写真で見る：テキサス州、複雑な救助活動に直面 洪水による死者100人超に
気象当局は、雨が飽和状態の地面に降り続き、捜索活動が一層難しくなるとして、さらなる洪水への警戒を呼びかけています。
自由・平等・友愛 ― ただし、フランスでは黒人やアラブ系には当てはまらない？
「オックスフォード大学の「今年の単語」が明かす、人類のオンライン依存」
自由・平等・友愛 ― ただし、フランスでは黒人やアラブ系には当てはまらない？
がんは早期発見できるのか？科学者たちは「可能だ」と語る
トルコ人シェフが古代の料理に新たな命を吹き込む
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
