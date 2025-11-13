10月7日を振り返る: 争われる記憶と続く影響

あの日から2年が経った今も、10月7日の出来事をめぐる認識は深く分かれています。語られる物語は事実だけでなく解釈にも左右され、イスラエルやパレスチナ、そして脆く不安定な和平の行方を世界がどう捉えるかを形づくっています。