台湾、中国の軍事演習は台北への国際的支持を切り崩す狙いと指摘
台湾の最高安全保障機関は、中国が台湾に対し、軍事的・経済的圧力を強める「ハイブリッド」な作戦を拡大していると指摘しました。
トルコ、中国国民にビザ免除
1月2日から、中国人は両国間の観光と経済的な結びつきを強める取り組みの一環として、トルコに最長90日間ビザなしで渡航できるようになります。
習近平主席、台湾統一「止められない」と強調
タイ、新たな停戦を受けカンボジア兵18人を解放
インドネシア、ブルニ・テロン火山の活動活発化で警戒レベル引き上げ
台湾報告：中国艦艇、演習終了後に撤退
緊張が続く中、日本の高市首相、中国との対話を改めて呼びかけ
高市早苗氏の発言は、在日中国大使館が、日本の一部地域で公共の安全が悪化しているとして、中国国民に対し渡航を控えるよう勧告する通知を出した後に行われたものです。
中国、日本滞在の自国民に警戒呼びかけ 暴力事件報道受け
大使館は、多くの中国人旅行者が、挑発を受けていないにもかかわらず、言葉による暴言や身体的暴行を受け、けがをしたと報告しているとしています。
北朝鮮が東海に向けて弾道ミサイルを発射、ソウル発表
韓国と日本は、北朝鮮が日曜日に東岸沖へ弾道ミサイルを発射したと発表しました。
韓国の李氏、中国で貿易拡大を模索 地域情勢の緊張も視野に
北京での協議は商業や技術、文化に重点が置かれる一方、台湾や北朝鮮をめぐる緊張を背景に、ソウルは慎重な姿勢を示しています。
北朝鮮指導者の娘が霊廟を訪問、後継者をめぐる憶測強まる
金一族は、「白頭山血統」と呼ばれる個人崇拝の下で北朝鮮を統治してきました。専門家は、金ジュエ氏が近く次期後継者として正式に確認されるとみています。
