中国、年間宇宙打ち上げ92回で過去最多
北京は、有人の神舟ミッションや宇宙ステーション「天宮」への補給飛行、商業打ち上げの増加を背景に、年間の宇宙打ち上げ回数が過去最多を記録し、宇宙分野で最も活発な1年となったとしています。
世界的緊張の中、金価格が初の4,500ドル超え
地政学的・経済的な不確実性の高まりや、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待の強まりを背景に、金と銀が歴史的な高値水準となっています。
イーロン・マスク氏、テスラの報酬契約復活で世界初の資産7000億ドル超の富豪に
中国、海南を関税免除の実験拠点に指定 高リスクの通商戦略を本格化
台湾が新たな大規模クラウド施設を開設 「主権AI」計画を前進
人口の八割がAIを活用へ 日本政府が新方針を発表
トルコ航空、23億ドル超を投じ世界最大の貨物ターミナルを建設
トルコのトルコの旗艦航空会社は、世界最大規模の機内食施設も新設します。
中国との緊張背景に、日本が2026年度に過去最大580億ドル規模の防衛予算を承認
日本の内閣は、来年4月開始の新年度に向け、過去最大規模となる7,830億ドルの当初国家予算案を承認しました。
中国、米国の台湾向け兵器販売に対し企業・幹部を制裁
トランプ政権は以前、過去最大規模となる110億ドル超の台湾向け新たな8件の武器パッケージを発表しました。
中国のリチウム電池需要、EV販売・輸出減速で急減の見通し：業界団体
業界関係者は、国内外の市場で需要の減少や変動が見込まれるとして、メーカー各社に備えを促しています。
ロシア、来十年に月面原子力発電所建設を計画
この発電所は、ロシアと中国による共同研究に電力を供給する予定です。
