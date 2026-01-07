中国、年間宇宙打ち上げ92回で過去最多

北京は、有人の神舟ミッションや宇宙ステーション「天宮」への補給飛行、商業打ち上げの増加を背景に、年間の宇宙打ち上げ回数が過去最多を記録し、宇宙分野で最も活発な1年となったとしています。