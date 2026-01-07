FEATURES DETAIL
雪に包まれたトルコ、2026年が希望とともに始まる
冬の寒さが厳しさを増し、都市や村々が雪に覆われる中、トルコ各地の人々は静かに一年を振り返り、降り積もる雪の中に新しい一年への希望や思いやり、前向きな気持ちを見いだしました。
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
3分読む
紛争が続く世界において、トルコの防衛分野における倫理的枠組みが重要性を増す
アンカラが経済的により脆弱な国々と締結している防衛協定は、単なる売り手と買い手の関係ではなく、対等な条件に基づく協力関係として評価されています。
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、TRT World・フォーラム2025の開会に際して、ガザにおける良心と正義の重要性を訴え、「イスラエルは無罪だと言う人々は、廃墟や爆撃、飢える子どもたちの姿を見てほしい」と述べました。
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意 パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
パレスチナ人はガザの廃墟で合意を祝福し、イスラエル人も街頭に繰り出して喜びを表明しました。
イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽
イスラエルが「赤ん坊の首切り」や「世界で最も道徳的な軍隊」といった主張を通じて、ガザに関する世論を操作し国際的な認識を歪めようとした主要な虚偽と宣伝を検証します。
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
3分読む
