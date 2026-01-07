ガザ戦争
トルコを含む8か国、ガザ支援に対する制限の解除をイスラエルに求める
この共同声明は、イスラエルが、ガザ地区および占領下のヨルダン川西岸で活動する国際援助団体37団体の許可を取り消す決定を受けて発表されました。
フィダン外相、違反行為の増加を受け、トルコはガザ停戦の第2段階実施を求めて圧力強化
アンカラは、違反行為が増加していると警告した上で、安定化の枠組みについて迅速に前進するよう呼びかけました。また、ガザの安全確保や戦火の拡大防止に向けて支援する用意があると表明しました。
ガザで嵐による屋根崩壊、がれきの下から子ども2人を救出
停戦にもかかわらず、イスラエルの攻撃はガザ各地で続く
国連総会、パレスチナ人の自己決定権を支持する決議を採択
停戦下でもガザでイスラエルの新たな空爆が複数箇所を標的
イスタンブールで数万人がパレスチナ支援を訴えてデモ行進
宗教指導者や市民指導者が主導した「沈黙しない」と題する集会には、400を超える市民社会団体の関係者が参加しました。
トランプ大統領、ガザへのトルコ軍部隊配備について協議すると発言
アメリカのドナルド・トランプ大統領は、フロリダで予定されているベンヤミン・ネタニヤフ首相との会談を前に、「レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領とは素晴らしい関係を築いており、この件について協議する」と述べました。
ガザの瓦礫から新たに約100人の遺体を収容
ガザでは、破壊された建物の瓦礫の下に、なお数千人のパレスチナ人が埋まっているとみられています。
フィダン外相、マイアミでガザ情勢を協議する会合に参加
トルコのハカン・フィダン外相は、米フロリダ州マイアミで、ドナルド・トランプ米大統領の特使スティーブ・ウィトコフ氏が主宰し、カタールおよびエジプトの代表も参加する協議に参加する予定です。
エルドアン大統領「トルコはガザの現実を語り続ける」
レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、アンカラ（トルコ政府）がパレスチナの人々の側に揺るぎなく立ち、正義が実現されるまでその決意を決して放棄しないと述べました。
