フィダン外相、違反行為の増加を受け、トルコはガザ停戦の第2段階実施を求めて圧力強化

アンカラは、違反行為が増加していると警告した上で、安定化の枠組みについて迅速に前進するよう呼びかけました。また、ガザの安全確保や戦火の拡大防止に向けて支援する用意があると表明しました。