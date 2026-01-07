「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告

米国大統領は、イランを「中東のいじめっ子」と呼び、テヘランに対して「和平に応じなければ、さらなる大規模な攻撃に直面することになる」と警告しました。