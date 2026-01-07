OPINION DETAIL
高市政権の「新しい日本」戦略で重みを増すトルコとの関係
アジアで初の女性首相となった高市氏の政権下は、安倍政権期に十分に具体化しなかった日トルコ関係を再び活性化させる好機となっています。
ワシントンは中国のアフリカでの影響力に対抗する試みをどう失敗したのか
過剰なSNS利用は健康に悪影響を与えるのか？研究者は「そうだ」と答える
アルメニアの軍備拡大はアゼルバイジャンを『先制戦争』に駆り立てる可能性があると指摘されています
ひよこ豆とオレンジが、ロシアとパキスタンの制裁回避をどのように支援しているのか
外交的対立からサイバー攻撃まで、激化するインドと中国の競争
10月7日を振り返る: 争われる記憶と続く影響
あの日から2年が経った今も、10月7日の出来事をめぐる認識は深く分かれています。語られる物語は事実だけでなく解釈にも左右され、イスラエルやパレスチナ、そして脆く不安定な和平の行方を世界がどう捉えるかを形づくっています。
AIによるサイバー戦争の脅威は現実であり、世界を混乱させる可能性がある
人工知能（AI）の急速な進歩により、軍事インフラや世界中の重要施設を標的とするサイバー攻撃に利用される可能性が広がりました。
イラン、反戦派トランプと安全保障重視の聖職者の間で綱渡り
トランプ氏とイランのどちらが主導権を握るかによって、状況は大きく変わる可能性があります。トランプ氏は強硬派の内閣を選んだ一方、イラン側では、アメリカに対して政策上の譲歩を行うべきか、さらなる防衛を強化すべきかについて意見が分かれている状況です。
かつて強大だったドイツ経済、変化する世界で苦戦する理由とは？
ヨーロッパ最大の経済大国が、多方面からの逆風を受け前例のない試練に直面しています。果たして適応し、世界的地位を守ることができるのでしょうか？
