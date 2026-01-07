気候
政治
トルコ
ガザ戦争
ビジネスとテクノロジー
意見
特集
アジア
気候変動
意見
インドネシア、ブルニ・テロン火山の活動活発化で警戒レベル引き上げ
警戒レベルの引き上げは、スマトラ島で今月初めに発生し、52の都市・県を襲って1,141人が死亡した壊滅的な洪水と地滑りから、ベネル・メリア地域がなお復旧途上にある中で行われました。
意見
ベトナムで洪水災害により2名が死亡、数十件の土砂崩れが発生
同国の環境省によると、今年発生した自然災害により、ベトナムでは400人以上が死亡または行方不明となり、36億ドル以上の損害が発生しました。
アジアでの壊滅的な洪水後、救援・救助活動が続く
豪雨でスマトラ島に孤立の日本人8人、ホテルに避難し救助待機
マレーシアの洪水被害、約1万1千人に影響
数十年で最大規模の火災 1人死亡・170棟焼失
ベトナムで洪水災害により2名が死亡、数十件の土砂崩れが発生
同国の環境省によると、今年発生した自然災害により、ベトナムでは400人以上が死亡または行方不明となり、36億ドル以上の損害が発生しました。
アジアでの壊滅的な洪水後、救援・救助活動が続く
豪雨でスマトラ島に孤立の日本人8人、ホテルに避難し救助待機
マレーシアの洪水被害、約1万1千人に影響
数十年で最大規模の火災 1人死亡・170棟焼失
数百人が「違憲」として日本政府の気候対応の不作為を提訴
日本初の気候変動に関する損害賠償訴訟では、政府の対応の不作為が、市民の健康や生計、安定した気候に対する憲法上の権利を侵害していると主張しています。訴訟は、記録的な猛暑を背景に提起されました。
米国北西部で壊滅的洪水の恐れ、避難命令発令目前
ワシントン州では激しい降雨が続いており、数万人が避難を余儀なくされる可能性があります。
アジアの洪水被害、死者1700人超え 行方不明者も多数
複数のアジア諸国で被害が広がり、320万人以上が影響を受け、インドネシアでは被害の大きい北部州から100万人以上が避難しています。
オーストラリア東部で山火事が発生、住宅を破壊し避難を強いる
強風と高温によりニューサウスウェールズ州中央海岸で山火事が発生し、避難が行われ、影響を受けた地域では鉄道も運休しています。
アジア豪雨、死者1500人超 道路破損や瓦礫で救援遅れる
インドネシアとスリランカでは依然として危機的な状況が続いており、行方不明者は約900人に上っています。救助隊は孤立した地域へのアクセスに苦戦しており、生存者たちは数日間にわたり清潔な水や食料、支援を受けられない状態が続いていると訴えています。
ベトナムで洪水災害により2名が死亡、数十件の土砂崩れが発生
同国の環境省によると、今年発生した自然災害により、ベトナムでは400人以上が死亡または行方不明となり、36億ドル以上の損害が発生しました。
アジアでの壊滅的な洪水後、救援・救助活動が続く
豪雨でスマトラ島に孤立の日本人8人、ホテルに避難し救助待機
マレーシアの洪水被害、約1万1千人に影響
数十年で最大規模の火災 1人死亡・170棟焼失
ベトナムで洪水災害により2名が死亡、数十件の土砂崩れが発生
同国の環境省によると、今年発生した自然災害により、ベトナムでは400人以上が死亡または行方不明となり、36億ドル以上の損害が発生しました。
アジアでの壊滅的な洪水後、救援・救助活動が続く
豪雨でスマトラ島に孤立の日本人8人、ホテルに避難し救助待機
マレーシアの洪水被害、約1万1千人に影響
数十年で最大規模の火災 1人死亡・170棟焼失
さらに表示
1x
00:00
00:00