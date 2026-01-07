アジア豪雨、死者1500人超 道路破損や瓦礫で救援遅れる

インドネシアとスリランカでは依然として危機的な状況が続いており、行方不明者は約900人に上っています。救助隊は孤立した地域へのアクセスに苦戦しており、生存者たちは数日間にわたり清潔な水や食料、支援を受けられない状態が続いていると訴えています。