中国の習主席、ベネズエラへの米国の攻撃を受け「いじめ行為」を警告

中国の習近平国家主席は、「一方的で威圧的な行為が国際秩序を深刻に損なっている」と述べ、大国に対し、国際法および国連憲章の原則を尊重するよう呼びかけました。