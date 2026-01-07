世界中
トランプ氏、制裁下のベネズエラ産原油最大5,000万バレルを米国が受け取ると表明
ドナルド・トランプ氏は、新たな取り決めの下で、米国がベネズエラ産原油3,000万〜5,000万バレルを受け取ると述べました。
中国の習主席、ベネズエラへの米国の攻撃を受け「いじめ行為」を警告
中国の習近平国家主席は、「一方的で威圧的な行為が国際秩序を深刻に損なっている」と述べ、大国に対し、国際法および国連憲章の原則を尊重するよう呼びかけました。
中国、米国のマドゥロ氏拘束を受け、「いかなる国も国際警察にはなれない」
NY市長マムダニ氏、ベネズエラ攻撃とマドゥロ大統領拘束を「戦争行為」と非難
トランプ氏、米国がマドゥロ大統領夫妻を「拘束」と主張
キューバとコロンビア、米国によるベネズエラ攻撃報道を非難
国連：米国のベネズエラへの介入が国際法を損なっている
国連は、ワシントンによるカラカスでの行動がベネズエラの危機をさらに悪化させる恐れがあり、また一方的な武力行使のための危険な前例となり得るとして警告しました。
ベネズエラでの米軍介入を受け、 EU加盟26か国が国際法の尊重を呼びかけ
EU外交政策責任者カヤ・カラス氏が発表した声明には、ハンガリーを除くすべてのEU加盟国が支持を表明しました。
カラカスでマドゥロ支持者、「大統領を解放せよ」と要求
マドゥロ大統領の息子、ニコラス・マドゥロ・ゲラ氏は、ソーシャルメディアで公開された音声メッセージの中で、スパイが父親の側近に潜入したと主張しました。
アイルランド首相、EU・中国間の緊張の中で対中「開かれた貿易」を呼びかけ
ダブリンの発表によると、中国はアイルランドにとってアジア最大の貿易相手国で、世界では5番目に大きな貿易相手です。
米国のベネズエラ介入でキューバ人戦闘員32人死亡 ハバナ発表
ハバナは、米国の作戦で死亡し、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束につながったキューバ人戦闘員を悼み、2日間の服喪を宣言しました。
