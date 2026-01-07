特集
雪に包まれたトルコ、2026年が希望とともに始まる
紛争が続く世界において、トルコの防衛分野における倫理的枠組みが重要性を増す
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意　パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽
終わりなき日々：壊滅したガザで母が生き延びる日々の闘い
写真で見る：テキサス州、複雑な救助活動に直面　洪水による死者100人超に
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
「オックスフォード大学の「今年の単語」が明かす、人類のオンライン依存」
がんは早期発見できるのか？科学者たちは「可能だ」と語る
トルコ人シェフが古代の料理に新たな命を吹き込む
写真で見る:インドの首都で神聖な川を覆う有毒な泡
空飛ぶ円盤、小さな緑の人々...? 宇宙人の存在をめぐるアメリカ人の意見の相違
ガザ戦争で利益を得るアメリカ：爆弾と雇用の関係
イスラエルとパレスチナの紛争の歴史における10月7日の意味
ダッチャ沖で発見されたオスマン帝国の沈没船、17世紀の海軍史に新たな光を当てる
