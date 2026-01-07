エルドアン大統領 「トルコのF-35復帰はNATOの安全保障に不可欠」

エルドアン大統領は、Bloombergの取材に対し、トルコがすでに代金を支払っているF-35戦闘機の引き渡しを受け、計画に再び参加することは、米国との関係、そしてNATOの防衛体制を強化する上で重要かつ不可欠だと述べました。