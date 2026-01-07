トルコ

トルコについて

ロンドンのパレスチナ代表部、大使館に格上げ
パレスチナ大使は、この大使館がパレスチナと英国の関係における節目となり、パレスチナが自由を求める歩みにおいて前進を示すものだと述べました。
ロンドンのパレスチナ代表部、大使館に格上げ
意見
opinion
フィダン外相：ロシア・ウクライナ戦争において「恒久的な和平にかなり近い状況にある」
トルコ共和国のハカン・フィダン外相は、「和平が成立した段階で編成される海上部隊において、トルコが責任を引き受ける」と強調しました。
フィダン外相：ロシア・ウクライナ戦争において「恒久的な和平にかなり近い状況にある」
エルドアン大統領 「トルコのF-35復帰はNATOの安全保障に不可欠」
エルドアン大統領は、Bloombergの取材に対し、トルコがすでに代金を支払っているF-35戦闘機の引き渡しを受け、計画に再び参加することは、米国との関係、そしてNATOの防衛体制を強化する上で重要かつ不可欠だと述べました。
エルドアン大統領 「トルコのF-35復帰はNATOの安全保障に不可欠」
トルコ航空、23億ドル超を投じ世界最大の貨物ターミナルを建設
トルコのトルコの旗艦航空会社は、世界最大規模の機内食施設も新設します。
トルコ航空、23億ドル超を投じ世界最大の貨物ターミナルを建設
フィダン外相とカルン長官は、アンカラでウクライナの高官ウメロフ氏と会談
ロシアのモスクワ、ウクライナのキエフ双方と実務的な関係を維持してきたトルコは、紛争開始以降、重要な仲介役としての立場を確立してきました。
フィダン外相とカルン長官は、アンカラでウクライナの高官ウメロフ氏と会談