ロンドンのパレスチナ代表部、大使館に格上げ
パレスチナ大使は、この大使館がパレスチナと英国の関係における節目となり、パレスチナが自由を求める歩みにおいて前進を示すものだと述べました。
トランプ氏、制裁下のベネズエラ産原油最大5,000万バレルを米国が受け取ると表明
ドナルド・トランプ氏は、新たな取り決めの下で、米国がベネズエラ産原油3,000万〜5,000万バレルを受け取ると述べました。
台湾、中国の軍事演習は台北への国際的支持を切り崩す狙いと指摘
国連：米国のベネズエラへの介入が国際法を損なっている
緊張が続く中、日本の高市首相、中国との対話を改めて呼びかけ
ベネズエラでの米軍介入を受け、 EU加盟26か国が国際法の尊重を呼びかけ
フィダン外相：ロシア・ウクライナ戦争において「恒久的な和平にかなり近い状況にある」
トルコ共和国のハカン・フィダン外相は、「和平が成立した段階で編成される海上部隊において、トルコが責任を引き受ける」と強調しました。
エルドアン大統領 「トルコのF-35復帰はNATOの安全保障に不可欠」
エルドアン大統領は、Bloombergの取材に対し、トルコがすでに代金を支払っているF-35戦闘機の引き渡しを受け、計画に再び参加することは、米国との関係、そしてNATOの防衛体制を強化する上で重要かつ不可欠だと述べました。
トルコ航空、23億ドル超を投じ世界最大の貨物ターミナルを建設
トルコのトルコの旗艦航空会社は、世界最大規模の機内食施設も新設します。
フィダン外相とカルン長官は、アンカラでウクライナの高官ウメロフ氏と会談
ロシアのモスクワ、ウクライナのキエフ双方と実務的な関係を維持してきたトルコは、紛争開始以降、重要な仲介役としての立場を確立してきました。
