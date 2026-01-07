能楽の古典『風姿花伝』、日本政府がユネスコ「世界の記憶」登録を正式推薦へ

本書の中では、能の“花”という比喩を用いて、演技・舞・謡（うたい）・所作などに宿る「奥義」や「本質」が語られており、単なる記録ではなく、深い芸術思想と実践の指針が示されています。