トルコ北部、2000年以上前のパフラゴニア古墳が一般公開へ
発掘後に修復されたカスタモヌ県の古墳は、重要な文化・考古学的観光資源として位置づけられています。
意見
ゼレンスキー大統領、ピカソの「ゲルニカ」を鑑賞 その意味とは
国連では、ロシアを含む5か国が常任理事国を務める安全保障理事会の会議室入り口に、同絵画のタペストリーが掲示されています。
京都に新拠点、チームラボが体験型デジタルアートで新たな芸術観を提案
高市首相「地域の書店は文化の要」 政府が活性化支援へ
寿司の巨匠・小野二郎氏、100歳でも現役続行意欲 世界的評価を誇る職人
横綱豊昇龍、ロンドンで圧勝 5日間のグランド相撲大会を制覇
レオ法王、新教皇として初のクリスマス・イブのミサを執り行う
レオ14世教皇はこの機会を利用し、物質主義を批判するとともに、教会が旧来の伝統へ回帰する姿勢を示しました。
日本人科学者が医学賞と化学賞を受賞
74歳の坂口志文氏と北川進氏が、同一年に異なる2つの分野でノーベル賞を受賞しました。
ウクライナ出身の安青錦新大、大関昇進で日本相撲界の頂点に迫る
今月の西日本での大会では、決勝で現役最高位の横綱のひとり、豊昇龍を下して優勝を果たしました。この勝利が、大関への昇進を決定づけた要因となりました。
能楽の古典『風姿花伝』、日本政府がユネスコ「世界の記憶」登録を正式推薦へ
本書の中では、能の“花”という比喩を用いて、演技・舞・謡（うたい）・所作などに宿る「奥義」や「本質」が語られており、単なる記録ではなく、深い芸術思想と実践の指針が示されています。
ウクライナ出身力士・安青錦、日本で初の大相撲九州場所優勝
ウクライナ出身の安青錦が来日3年で大相撲九州場所初優勝を果たしました。
