大阪府議会、中国総領事の不適切投稿に正式抗議 全会一致で決議可決

予定されていた複数の日中友好行事では、総領事館の関係者参加分が相次ぎ中止または延期され、日本国内における当該外交官の公的立場にも大きな影響が出ています。