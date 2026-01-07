政治
緊張が続く中、日本の高市首相、中国との対話を改めて呼びかけ
高市早苗氏の発言は、在日中国大使館が、日本の一部地域で公共の安全が悪化しているとして、中国国民に対し渡航を控えるよう勧告する通知を出した後に行われたものです。
ロンドンのパレスチナ代表部、大使館に格上げ
パレスチナ大使は、この大使館がパレスチナと英国の関係における節目となり、パレスチナが自由を求める歩みにおいて前進を示すものだと述べました。
フィダン外相：ロシア・ウクライナ戦争において「恒久的な和平にかなり近い状況にある」
トランプ氏、制裁下のベネズエラ産原油最大5,000万バレルを米国が受け取ると表明
台湾、中国の軍事演習は台北への国際的支持を切り崩す狙いと指摘
国連：米国のベネズエラへの介入が国際法を損なっている
日本、中央アジアへの5年間で190億ドル規模のビジネス展開を推進
日本は、鉱物資源分野での協力や輸送ルート、AIの基準整備について首脳間で合意する中、中央アジアに向けた大規模な投資計画を打ち出しました。
香港の裁判所、メディア大手ジミー・ライ氏を2つの重大罪で有罪判決
人権団体は、この判決を政治的動機によるものとして非難し、表現の自由を脅かすおそれがあると警告しました。
マレーシア、首相補佐官を汚職容疑で起訴 反腐敗への信頼揺らぐ
アンワル・イブラヒム首相は2022年に反汚職を掲げて就任しましたが、約束した改革から後退しているとの批判にも直面しております。
大阪府議会、中国総領事の不適切投稿に正式抗議 全会一致で決議可決
予定されていた複数の日中友好行事では、総領事館の関係者参加分が相次ぎ中止または延期され、日本国内における当該外交官の公的立場にも大きな影響が出ています。
中国、日本の台湾近郊ミサイル計画受け「外国勢力の干渉は粉砕する」と警告
北京は台湾を自国の領土とみなし、制圧のために武力行使を排除していないと表明しています。
