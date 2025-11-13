アジア
中国メディア、高市首相を批判　台湾情勢巡り「一線を越えた」
今回の発言と中国側の反応は、東アジアの安全保障環境に新たな緊張をもたらしています。日中関係は歴史や経済だけでなく、安全保障面でも重要な転換点を迎えており、今後の日本側の方針と中国の対応が国際社会の注目を集めています。
カンボジアとタイの国境衝突で死者　両国間の緊張が一段と高まる
タイ陸軍は、カンボジア軍が「タイ領内に向けて発砲した」と発表しました。
非核三原則の明記は不透明に　政府、安保３文書改定で判断を先送り
安全保障環境が厳しさを増す中、政府が「持たず・つくらず・持ち込ませず」という原則をどのように示すかが、国内外で注目を集めています。
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
日本政府は、ロシアの入国禁止措置に対し、外交ルートを通じて強く抗議しました。
京都に新拠点、チームラボが体験型デジタルアートで新たな芸術観を提案
この新しい常設展示は、アートの枠を超え、体験そのものを問い直す試みとして高く評価されています。
北アルプスの里で続く攻防　―　住民とニホンザルの「共存」への模索
住民たちは日々、農作物や生活を守るため、知恵と工夫を凝らしてサルとの静かな闘いを続けています。
