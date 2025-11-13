中国メディア、高市首相を批判 台湾情勢巡り「一線を越えた」

今回の発言と中国側の反応は、東アジアの安全保障環境に新たな緊張をもたらしています。日中関係は歴史や経済だけでなく、安全保障面でも重要な転換点を迎えており、今後の日本側の方針と中国の対応が国際社会の注目を集めています。