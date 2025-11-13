政治
日本・オーストラリア、もがみ型護衛艦契約を加速 – 小泉防衛相らが合意
この合意には、両国が海洋安全保障をめぐる中国の動きに深い懸念を共有しているという点も大きな背景にあります。
台湾、APECでの高市首相との会談めぐる中国の抗議を一蹴
台湾政府は、中国の抗議にもかかわらず、APECでの日本首相との会談は通常の外交行為であると強調しました。
高市首相、「日本成長戦略本部」設置 – 17分野の担当閣僚を任命
本部設置の目的として、首相は「現在の暮らしや未来への不安を希望に変えるためにも、『強い経済』を作ってまいります」と述べ、「供給構造を抜本的に強化し、税率を上げずとも税収を増やす好循環を実現したい」と強調しました。
日本、竹島周辺飛行を理由に韓国空軍機への給油計画を中止
日本政府は、韓国空軍機に対して自衛隊基地での空中給油を実施する計画を取り下げたと発表しました。これは、飛行機が竹島周辺を飛行していたことを確認したためです。
携帯電話の安全性めぐる習主席の冗談に韓国大統領が笑い
中国の習近平国家主席がスマートフォンの盗聴をめぐって冗談を述べ、韓国のイ・ジェミョン大統領と笑い合う場面がありました。これは習主席の訪問中では珍しい和やかなひとときとなりました。
写真で見る：テキサス州、複雑な救助活動に直面 洪水による死者100人超に
気象当局は、雨が飽和状態の地面に降り続き、捜索活動が一層難しくなるとして、さらなる洪水への警戒を呼びかけています。
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
マトリックス・メッセンジャーアプリの闇の側面と犯罪者に好まれる理由
自分の名前は、人生の選択を映し出す鏡。それを証拠はこちら
仕事の見通し、キャリアの選択、さらには人生のパートナー選びに至るまで、名前は私たちの人生に独特な影響を与えています。
トルコ、次回のウクライナ・ロシア和平協議と首脳会談の開催受け入れ準備完了:トルコ外相
トルコの外相は、「イスタンブールで第4回協議および首脳会談を開催する用意があることを改めて確認します」と述べました。
トルコのフィダン外相、国連改革を呼びかけ 国際秩序の「正統性の危機」に警鐘
外相はより強固な多国間主義を訴え、ガザの悲劇が国際システムの欠陥を露呈していると述べました。
「歪んだ認識の時代において、TRTは現実に基づく代替を提示している」― エルドアン大統領
エルドアン大統領は、トルコの公共放送局TRTを称賛し、TRT WorldやTRT Arabiをはじめとするデジタル・ラジオサービスが、41の言語と方言で世界人口の半数以上に届いていると述べました。
イスラエル、ガザを破壊 「どうして無罪と言えるのか」エルドアン大統領
トルコのエルドアン大統領は、虚偽に基づくイスラエルのプロパガンダ体制を非難し、それがガザのジャーナリストに与えた影響についても明らかにしました。
トルコTRT総局長ソバチ氏「現行の国際秩序は正義より力を優先」
トルコ、ガザを巡る西側の偽善を非難 新たな国際秩序構築を訴え
スマホ使用「意識するようになった」約3割 豊明市の時間制限条例に一定の効果
高市首相、習近平国家主席と初会談 意思疎通の強化で一致
日中外相が電話会談 懸案協議とともに「戦略的互恵関係」推進で一致
日本政府、中国に首相答弁の趣旨を説明 「台湾海峡の平和的解決を重視」
未来志向の協力へ 韓日両首脳が関係改善に合意
日本、米国に防衛費増額への意欲を表明
横須賀基地でトランプ米大統領と会談、高市首相が防衛費増額の決意を表明
クマ被害の生存者、「容赦ない対応」を訴え
クマ被害の生存者、「容赦ない対応」を訴え
日本、北朝鮮の最新ミサイル発射を強く非難
日本、北朝鮮の最新ミサイル発射を強く非難
日本代表、2026年W杯に向け新ホームユニフォームを発表
日本代表、2026年W杯に向け新ホームユニフォームを発表
ユタ州の教会で発見された百年前のタイムカプセル、 消えゆく日本人街の記憶を呼び起こす
ユタ州の教会で発見された百年前のタイムカプセル、 消えゆく日本人街の記憶を呼び起こす
ガザ戦争
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意 パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
パレスチナ人はガザの廃墟で合意を祝福し、イスラエル人も街頭に繰り出して喜びを表明しました。
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
米国、自動車関税を大幅引き下げ 27.5％から15％に
デイリーニュースブリーフ
未来を見据えて
茂木外相、G7で重要鉱物のサプライチェーン強化を訴え
中国メディア、高市首相を批判 台湾情勢巡り「一線を越えた」
G7、ウクライナに「即時停戦」を要求 ロシアへの制裁強化も約束
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
政府、ドローンや船体部品など５品目を「特定重要物資」に追加へ 供給網強化と経済安保を両立目指す
日本政府、中国総領事の「極めて不適切」な発言に抗議 台湾情勢巡り緊張高まる
トヨタ、トランプ大統領の関税影響で減益を発表
高市早苗首相、ゼレンスキー大統領と電話会談 「公正で持続的な平和」に向けウクライナ支援を継続
米国政治に激震 若きムスリム、ゾーラン・マムダニ氏がニューヨーク市長に当選
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
「グローバル・リセット」――対話と正義を呼びかける第9回TRT World・フォーラム、イスタンブールで開幕へ
医師免許なしでがん治療か 66歳男を医師法違反容疑で逮捕
高市首相、ロシア産LNG輸入停止要請に慎重姿勢示す
トランプ氏、韓国と経済・防衛分野で大規模合意と発表
トランプ氏と習氏、釜山で会談 貿易摩擦の緩和と「世界平和への協力」を誓う
