政治トルコガザ戦争ビジネスとテクノロジー
意見
特集アジア
日本・オーストラリア、もがみ型護衛艦契約を加速 – 小泉防衛相らが合意
この合意には、両国が海洋安全保障をめぐる中国の動きに深い懸念を共有しているという点も大きな背景にあります。
日本・オーストラリア、もがみ型護衛艦契約を加速 – 小泉防衛相らが合意
台湾、APECでの高市首相との会談めぐる中国の抗議を一蹴
台湾政府は、中国の抗議にもかかわらず、APECでの日本首相との会談は通常の外交行為であると強調しました。
台湾、APECでの高市首相との会談めぐる中国の抗議を一蹴
高市首相、「日本成長戦略本部」設置 – 17分野の担当閣僚を任命
本部設置の目的として、首相は「現在の暮らしや未来への不安を希望に変えるためにも、『強い経済』を作ってまいります」と述べ、「供給構造を抜本的に強化し、税率を上げずとも税収を増やす好循環を実現したい」と強調しました。
高市首相、「日本成長戦略本部」設置 – 17分野の担当閣僚を任命
写真で見る：テキサス州、複雑な救助活動に直面　洪水による死者100人超に
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
マトリックス・メッセンジャーアプリの闇の側面と犯罪者に好まれる理由
日本、竹島周辺飛行を理由に韓国空軍機への給油計画を中止
日本政府は、韓国空軍機に対して自衛隊基地での空中給油を実施する計画を取り下げたと発表しました。これは、飛行機が竹島周辺を飛行していたことを確認したためです。
日本、竹島周辺飛行を理由に韓国空軍機への給油計画を中止
意見欄
opinion
携帯電話の安全性めぐる習主席の冗談に韓国大統領が笑い
中国の習近平国家主席がスマートフォンの盗聴をめぐって冗談を述べ、韓国のイ・ジェミョン大統領と笑い合う場面がありました。これは習主席の訪問中では珍しい和やかなひとときとなりました。
携帯電話の安全性めぐる習主席の冗談に韓国大統領が笑い
インフォグラフィック
ロシアで巨大地震、 太平洋沿岸に津波警報発令
オランダ、 スモトリッチ氏と ベン・グヴィル氏の入国を拒否　 ガザでの過激発言に反発
イスラエル、 2023年10月7日以降パレスチナ人6万人以上を殺害　 ガザ住民40人に1人が犠牲に
「ガザの惨状に言葉を失うほどの衝撃」
パレスチナ人1,000人以上が 死亡または行方不明
ネタニヤフ首相、 食中毒で体調不良と首相府が発表
さらに見る
イスラエル、ガザを破壊　「どうして無罪と言えるのか」エルドアン大統領
政治
日本政府、中国に首相答弁の趣旨を説明　「台湾海峡の平和的解決を重視」
未来志向の協力へ　韓日両首脳が関係改善に合意
日本、米国に防衛費増額への意欲を表明
横須賀基地でトランプ米大統領と会談、高市首相が防衛費増額の決意を表明
動画
クマ被害の生存者、「容赦ない対応」を訴え
01:20
日本、北朝鮮の最新ミサイル発射を強く非難
00:34
日本代表、2026年W杯に向け新ホームユニフォームを発表
00:46
ユタ州の教会で発見された百年前のタイムカプセル、　 消えゆく日本人街の記憶を呼び起こす
01:36
特集記事
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意　パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
ビジネスとテクノロジー
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
米国、自動車関税を大幅引き下げ　27.5％から15％に
ポッドキャスト
デイリーニュースブリーフ
02:36
未来を見据えて
09:11
探索
茂木外相、G7で重要鉱物のサプライチェーン強化を訴え
中国メディア、高市首相を批判　台湾情勢巡り「一線を越えた」
G7、ウクライナに「即時停戦」を要求　ロシアへの制裁強化も約束
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
政府、ドローンや船体部品など５品目を「特定重要物資」に追加へ　供給網強化と経済安保を両立目指す
日本政府、中国総領事の「極めて不適切」な発言に抗議　台湾情勢巡り緊張高まる
トヨタ、トランプ大統領の関税影響で減益を発表
高市早苗首相、ゼレンスキー大統領と電話会談　「公正で持続的な平和」に向けウクライナ支援を継続
米国政治に激震　若きムスリム、ゾーラン・マムダニ氏がニューヨーク市長に当選
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
「グローバル・リセット」――対話と正義を呼びかける第9回TRT World・フォーラム、イスタンブールで開幕へ
医師免許なしでがん治療か　66歳男を医師法違反容疑で逮捕
高市首相、ロシア産LNG輸入停止要請に慎重姿勢示す
トランプ氏、韓国と経済・防衛分野で大規模合意と発表
トランプ氏と習氏、釜山で会談　貿易摩擦の緩和と「世界平和への協力」を誓う