茂木外相、G7で重要鉱物のサプライチェーン強化を訴え
茂木外相は、特定国への依存を避ける強じんな供給網の構築が経済安全保障に不可欠だと強調しました。
中国メディア、高市首相を批判 台湾情勢巡り「一線を越えた」
今回の発言と中国側の反応は、東アジアの安全保障環境に新たな緊張をもたらしています。日中関係は歴史や経済だけでなく、安全保障面でも重要な転換点を迎えており、今後の日本側の方針と中国の対応が国際社会の注目を集めています。
トルコ軍輸送機、ジョージア・アゼルバイジャン国境付近で墜落＝国防省
搭乗者数や負傷者の有無については、現時点で情報はありません。
エルドアン大統領：トルコの発展はアタテュルクの遺産を受け継ぐこと
トルコ大統領は共和国の建国者アタテュルクに敬意を表し、アタテュルクの生家の修復が完了し再公開されることを発表しました。これは、アタテュルクの遺産が今も息づく象徴とされています。
アタテュルクを追悼、逝去87周年式典トルコ各地で
トルコの大統領をはじめ、主要政党の党首、最高裁判所の高官、軍の幹部、その他の国家代表らが、首都アンカラのアニトカビルに集まり、トルコ建国の父で初代大統領のムスタファ・ケマル・アタテュルクを追悼しました。
G7、ウクライナに「即時停戦」を要求 ロシアへの制裁強化も約束
カナダで開催された外相会合で、G7各国はウクライナの主権支持を改めて表明し、ロシアによるエネルギーインフラ攻撃を非難するとともに、モスクワを支援する関係者を対象とした新たな制裁の可能性に警告しました。
カンボジアとタイの国境衝突で死者 両国間の緊張が一段と高まる
非核三原則の明記は不透明に 政府、安保３文書改定で判断を先送り
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
京都に新拠点、チームラボが体験型デジタルアートで新たな芸術観を提案
