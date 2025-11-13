政治

政治

茂木外相、G7で重要鉱物のサプライチェーン強化を訴え
茂木外相は、特定国への依存を避ける強じんな供給網の構築が経済安全保障に不可欠だと強調しました。
茂木外相、G7で重要鉱物のサプライチェーン強化を訴え
中国メディア、高市首相を批判　台湾情勢巡り「一線を越えた」
今回の発言と中国側の反応は、東アジアの安全保障環境に新たな緊張をもたらしています。日中関係は歴史や経済だけでなく、安全保障面でも重要な転換点を迎えており、今後の日本側の方針と中国の対応が国際社会の注目を集めています。
中国メディア、高市首相を批判　台湾情勢巡り「一線を越えた」
G7、ウクライナに「即時停戦」を要求　ロシアへの制裁強化も約束
カナダで開催された外相会合で、G7各国はウクライナの主権支持を改めて表明し、ロシアによるエネルギーインフラ攻撃を非難するとともに、モスクワを支援する関係者を対象とした新たな制裁の可能性に警告しました。
G7、ウクライナに「即時停戦」を要求　ロシアへの制裁強化も約束
意見
opinion
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
日本政府は、ロシアの入国禁止措置に対し、外交ルートを通じて強く抗議しました。
ロシアの日本人入国禁止拡大をめぐる日本政府の抗議
日本政府、中国に首相答弁の趣旨を説明　「台湾海峡の平和的解決を重視」
木原官房長官は、中国側に対して首相答弁の背景や日本の安全保障方針を丁寧に説明し、誤解の解消を図りました。
日本政府、中国に首相答弁の趣旨を説明　「台湾海峡の平和的解決を重視」
日本政府、中国総領事の「極めて不適切」な発言に抗議　台湾情勢巡り緊張高まる
今回の発言は、台湾情勢をめぐる日中関係の緊張をさらに高める可能性があります。日本政府は米国との安全保障協力を強化する一方で、中国との対話も維持しようとしており、外交のバランスを取るのが難しい状況です。
日本政府、中国総領事の「極めて不適切」な発言に抗議　台湾情勢巡り緊張高まる