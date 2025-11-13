トランプ氏、韓国と経済・防衛分野で大規模合意と発表

トランプ氏は、関税引き下げの見返りとして韓国が3,500億ドルを支払うことに合意したと述べ、さらに米国が韓国に原子力潜水艦の建造を承認したことを明らかにしました。