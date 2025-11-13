ビジネスとテクノロジー
政治
トルコ
ガザ戦争
意見
特集
アジア
世界のブジネス
意見
政府、ドローンや船体部品など５品目を「特定重要物資」に追加へ 供給網強化と経済安保を両立目指す
新たな指定によって、政府は重要物資の国内生産や研究開発を後押しし、緊急時にも安定的に供給できる体制の構築を進めようとしています。
トヨタ、トランプ大統領の関税影響で減益を発表
関税強化によるコスト増が利益を圧迫し、トヨタは収益構造の見直しを迫られています。
トランプ氏、韓国と経済・防衛分野で大規模合意と発表
トランプ氏は、関税引き下げの見返りとして韓国が3,500億ドルを支払うことに合意したと述べ、さらに米国が韓国に原子力潜水艦の建造を承認したことを明らかにしました。
東京～ニューヨーク、60分で？ 日本が2030年代の宇宙時代型移動計画を発表
このサービスは、再利用可能ロケット開発のスタートアップ企業と協力して開発され、往復料金は65万7,000ドルとなります。
Wayve、MicrosoftとSoftBankから20億ドル規模の資金調達を目指す
今回の資金調達により、Wayveは都市部での自動運転技術実装を加速させる見込みです。
米中貿易戦争が激化 中国「最後まで戦う」と強調
中国政府は、トランプ大統領による新たな100％の関税と報復的な港湾使用料について、「国家の安全を守るための正当な措置である」として非難しました。
トヨタ、小型ドローンによるオフロード支援システムを検討
トヨタが進める小型ドローン活用の取り組みは、単なる技術実験ではなく、過酷な環境下での「安全運転支援」という新たな課題に対する実践的な解決策として注目されています。
大阪万博で未来の空輸実証 ANA、空飛ぶタクシーを2027年度に導入予定
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
トヨタ、小型ドローンによるオフロード支援システムを検討
トヨタが進める小型ドローン活用の取り組みは、単なる技術実験ではなく、過酷な環境下での「安全運転支援」という新たな課題に対する実践的な解決策として注目されています。
大阪万博で未来の空輸実証 ANA、空飛ぶタクシーを2027年度に導入予定
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
政府、ドローンや船体部品など５品目を「特定重要物資」に追加へ 供給網強化と経済安保を両立目指す
新たな指定によって、政府は重要物資の国内生産や研究開発を後押しし、緊急時にも安定的に供給できる体制の構築を進めようとしています。
トヨタ、トランプ大統領の関税影響で減益を発表
関税強化によるコスト増が利益を圧迫し、トヨタは収益構造の見直しを迫られています。
トランプ氏、韓国と経済・防衛分野で大規模合意と発表
トランプ氏は、関税引き下げの見返りとして韓国が3,500億ドルを支払うことに合意したと述べ、さらに米国が韓国に原子力潜水艦の建造を承認したことを明らかにしました。
意見
トヨタ、小型ドローンによるオフロード支援システムを検討
トヨタが進める小型ドローン活用の取り組みは、単なる技術実験ではなく、過酷な環境下での「安全運転支援」という新たな課題に対する実践的な解決策として注目されています。
大阪万博で未来の空輸実証 ANA、空飛ぶタクシーを2027年度に導入予定
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
トヨタ、小型ドローンによるオフロード支援システムを検討
トヨタが進める小型ドローン活用の取り組みは、単なる技術実験ではなく、過酷な環境下での「安全運転支援」という新たな課題に対する実践的な解決策として注目されています。
大阪万博で未来の空輸実証 ANA、空飛ぶタクシーを2027年度に導入予定
イーロン・マスク、世界初の兆万長者への道半ば：報道
韓国、ビザ免除制度で初の中国クルーズ観光客を歓迎
米国との関税合意で日本、5500億円規模の投資枠組みを検討
東京～ニューヨーク、60分で？ 日本が2030年代の宇宙時代型移動計画を発表
このサービスは、再利用可能ロケット開発のスタートアップ企業と協力して開発され、往復料金は65万7,000ドルとなります。
Wayve、MicrosoftとSoftBankから20億ドル規模の資金調達を目指す
今回の資金調達により、Wayveは都市部での自動運転技術実装を加速させる見込みです。
米中貿易戦争が激化 中国「最後まで戦う」と強調
中国政府は、トランプ大統領による新たな100％の関税と報復的な港湾使用料について、「国家の安全を守るための正当な措置である」として非難しました。
さらに表示
1x
00:00
00:00