ルーブル美術館、宝飾品強盗事件から再開 捜査が本格化

ルーブル美術館が再開する中、ナポレオンの妻ウジェニー皇后が所有していたとされる貴重な宝飾品が盗まれた事件を受けて、美術館の警備体制に疑問の声が高まっています。