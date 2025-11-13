世界中
政治
トルコ
ガザ戦争
ビジネスとテクノロジー
意見
特集
OPINION
米国政治に激震 若きムスリム、ゾーラン・マムダニ氏がニューヨーク市長に当選
ウガンダ生まれでインド系の両親を持ち、7歳からニューヨークで育ったゾーラン・マムダニは、同市初のムスリム系かつ南アジア系市長となりました。
ルーブル美術館、宝飾品強盗事件から再開 捜査が本格化
ルーブル美術館が再開する中、ナポレオンの妻ウジェニー皇后が所有していたとされる貴重な宝飾品が盗まれた事件を受けて、美術館の警備体制に疑問の声が高まっています。
北川氏・ロブソン氏・ヤギ氏、金属有機構造体の研究で2025年ノーベル化学賞を受賞
3人は、金属有機構造体の開発により表彰されました。これらの結晶のような構造は、材料科学に革新をもたらし、クリーンエネルギーやガス貯蔵などの課題に対する解決策を提供します。
米国と日本の研究者3人、免疫研究でノーベル生理学・医学賞受賞
メアリー・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏、坂口志文氏による末梢免疫寛容の研究は、がんや自己免疫疾患の治療に新たな道を開きました。
イスラエルによるスムード船団への急襲に抗議、イタリア各地で2日目のデモ 全国ストライキの恐れ
ローマやミラノなど各地で数千人が集会を開き、労働組合がガザ支援活動家との連帯を示す全国ストライキを呼びかけています。
日本のF15戦闘機、初めてドイツに着陸
今回の到着は、日本の戦闘機が欧州に展開するのは初めてとなります。
シンガポール、違法イスラエル入植者を制裁、パレスチナ国家承認も準備
シンガポールは、イスラエルの違法入植地に対してより厳しい姿勢を示し、将来的にパレスチナ国家を承認する意向を表明しました。
ロシア無人機が鉄道線を攻撃 ウクライナはロシア支配下の原発を標的に
ポーランド、ロシア無人機の国境越境を受け空域を制限
シリアで民間人を標的にするPKK/YPGテロ組織
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害 ハマス交渉チームは生存
シンガポール、違法イスラエル入植者を制裁、パレスチナ国家承認も準備
シンガポールは、イスラエルの違法入植地に対してより厳しい姿勢を示し、将来的にパレスチナ国家を承認する意向を表明しました。
ロシア無人機が鉄道線を攻撃 ウクライナはロシア支配下の原発を標的に
ポーランド、ロシア無人機の国境越境を受け空域を制限
シリアで民間人を標的にするPKK/YPGテロ組織
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害 ハマス交渉チームは生存
米国政治に激震 若きムスリム、ゾーラン・マムダニ氏がニューヨーク市長に当選
ウガンダ生まれでインド系の両親を持ち、7歳からニューヨークで育ったゾーラン・マムダニは、同市初のムスリム系かつ南アジア系市長となりました。
ルーブル美術館、宝飾品強盗事件から再開 捜査が本格化
ルーブル美術館が再開する中、ナポレオンの妻ウジェニー皇后が所有していたとされる貴重な宝飾品が盗まれた事件を受けて、美術館の警備体制に疑問の声が高まっています。
北川氏・ロブソン氏・ヤギ氏、金属有機構造体の研究で2025年ノーベル化学賞を受賞
3人は、金属有機構造体の開発により表彰されました。これらの結晶のような構造は、材料科学に革新をもたらし、クリーンエネルギーやガス貯蔵などの課題に対する解決策を提供します。
OPINION
シンガポール、違法イスラエル入植者を制裁、パレスチナ国家承認も準備
シンガポールは、イスラエルの違法入植地に対してより厳しい姿勢を示し、将来的にパレスチナ国家を承認する意向を表明しました。
ロシア無人機が鉄道線を攻撃 ウクライナはロシア支配下の原発を標的に
ポーランド、ロシア無人機の国境越境を受け空域を制限
シリアで民間人を標的にするPKK/YPGテロ組織
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害 ハマス交渉チームは生存
シンガポール、違法イスラエル入植者を制裁、パレスチナ国家承認も準備
シンガポールは、イスラエルの違法入植地に対してより厳しい姿勢を示し、将来的にパレスチナ国家を承認する意向を表明しました。
ロシア無人機が鉄道線を攻撃 ウクライナはロシア支配下の原発を標的に
ポーランド、ロシア無人機の国境越境を受け空域を制限
シリアで民間人を標的にするPKK/YPGテロ組織
イスラエル、カタール攻撃で6人を殺害 ハマス交渉チームは生存
米国と日本の研究者3人、免疫研究でノーベル生理学・医学賞受賞
メアリー・ブランコウ氏、フレッド・ラムズデル氏、坂口志文氏による末梢免疫寛容の研究は、がんや自己免疫疾患の治療に新たな道を開きました。
イスラエルによるスムード船団への急襲に抗議、イタリア各地で2日目のデモ 全国ストライキの恐れ
ローマやミラノなど各地で数千人が集会を開き、労働組合がガザ支援活動家との連帯を示す全国ストライキを呼びかけています。
日本のF15戦闘機、初めてドイツに着陸
今回の到着は、日本の戦闘機が欧州に展開するのは初めてとなります。
さらに表示
1x
00:00
00:00