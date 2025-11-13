特集
TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕
レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、TRT World・フォーラム2025の開会に際して、ガザにおける良心と正義の重要性を訴え、「イスラエルは無罪だと言う人々は、廃墟や爆撃、飢える子どもたちの姿を見てほしい」と述べました。
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意 パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
パレスチナ人はガザの廃墟で合意を祝福し、イスラエル人も街頭に繰り出して喜びを表明しました。
イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽
イスラエルが「赤ん坊の首切り」や「世界で最も道徳的な軍隊」といった主張を通じて、ガザに関する世論を操作し国際的な認識を歪めようとした主要な虚偽と宣伝を検証します。
終わりなき日々：壊滅したガザで母が生き延びる日々の闘い
ガザ戦争から2年を迎える4回連載の第1回として、TRT Worldはジェノサイドの中で生き抜く4人の子を持つパレスチナ人の母親に焦点を当てます。
写真で見る：テキサス州、複雑な救助活動に直面 洪水による死者100人超に
気象当局は、雨が飽和状態の地面に降り続き、捜索活動が一層難しくなるとして、さらなる洪水への警戒を呼びかけています。
エルドアン氏：「トルコなしではヨーロッパの安全は確保できない」
トルコのエルドアン大統領は、「トルコは共通の利益と相互尊重の枠組みの中で、欧州諸国およびEUとの関係を発展させる準備ができています」と述べました。
ニュースの裏側
「オックスフォード大学の「今年の単語」が明かす、人類のオンライン依存」
自由・平等・友愛 ― ただし、フランスでは黒人やアラブ系には当てはまらない？
がんは早期発見できるのか？科学者たちは「可能だ」と語る
写真で見る:インドの首都で神聖な川を覆う有毒な泡
何百万人もの人々が、ディワリやチャート・プージャの祭りシーズン中に悪化する汚染に備えています。
空飛ぶ円盤、小さな緑の人々...? 宇宙人の存在をめぐるアメリカ人の意見の相違
モンタナ州で最近「目撃された」UFOは、議会公聴会を前に宇宙人の存在をめぐる活発な議論を引き起こしました。
ガザ戦争で利益を得るアメリカ：爆弾と雇用の関係
2023年10月7日以降、ワシントンはテルアビブに対し230億ドルの支援を提供しました。そのうち驚くべきことに80%が米国の武器メーカーに還元されています。
イスラエルとパレスチナの紛争の歴史における10月7日の意味
10月7日は、イスラエルとパレスチナの紛争の歴史において古い規範を覆し、世界の観察者たちはその長期的な意味合いと潜在的な進路について疑問を抱いています。
ダッチャ沖で発見されたオスマン帝国の沈没船、17世紀の海軍史に新たな光を当てる
この沈没船からは、14挺のイェニチェリ銃、約2,500個の鉛製の弾丸、破裂した砲弾、そしてイスラム市場向けに中国で作られたと考えられる青い絵付けが施された磁器の器が発見されました。
