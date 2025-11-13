TRT World・フォーラム2025、ガザで命を落とした記者に敬意を表して開幕

レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、TRT World・フォーラム2025の開会に際して、ガザにおける良心と正義の重要性を訴え、「イスラエルは無罪だと言う人々は、廃墟や爆撃、飢える子どもたちの姿を見てほしい」と述べました。