イスタンブールで開かれたガザ法廷、最終評決の発表へ歴史的審理
イスタンブール大学で行われた4日間の審理では、世界各国の専門家や活動家、ジャーナリストが集まり、独立機関であるガザ法廷がイスラエルの戦争犯罪に関する最終評決を下す準備を進めています。
米副大統領、ガザ停戦に「チャンスを与えるよう」ネタニヤフ氏に要請
イスラエルの首相は、ガザ停戦を維持し、合意の次のステップを進めるというヴァンス氏の呼びかけに前向きであると述べます、と関係筋は言います。
エルドアン大統領、西側諸国のパレスチナ承認は二国家解決への道を開くと発言
エジプトで停戦合意が署名された後、トルコのエルドアン大統領は、ガザ復興への国際的な支援を継続するよう呼びかけました。また、大統領は、人道危機が忘れられてはならないと警告しました。
イスラエル極右閣僚スモトリッチ氏、トランプ氏のガザ停戦案支持を拒否
ベザレル・スモトリッチ氏は、誘拐されたイスラエル人がパレスチナ自治区から帰還した後も、イスラエルはガザへの攻撃を続けるべきだとネタニヤフ首相に訴えました。
写真で見る：ハマスとイスラエル、ガザ合意の第一段階で合意 パレスチナ人・イスラエル人が歓喜
パレスチナ人はガザの廃墟で合意を祝福し、イスラエル人も街頭に繰り出して喜びを表明しました。
トルコのエルドアン大統領、ガザ停戦を歓迎 パレスチナ支援の継続を表明
エルドアン大統領は、独立かつ主権を持つパレスチナ国家の樹立に対するトルコの揺るぎない立場を改めて強調しました。
イスラエルがガザでの虐殺を正当化するために2023年10月7日以降に広めた9つの重大な虚偽
イスラエルが「赤ん坊の首切り」や「世界で最も道徳的な軍隊」といった主張を通じて、ガザに関する世論を操作し国際的な認識を歪めようとした主要な虚偽と宣伝を検証します。
終わりなき日々：壊滅したガザで母が生き延びる日々の闘い
10月7日を振り返る: 争われる記憶と続く影響
ガザへの飢餓の2年間:イスラエルがいかにしてガザを飢餓に追い込んだか
