イスラエル・イラン紛争

イスラエル・イラン紛争

イラン大統領、国連原子力機関（IAEA）との協力停止を指示
地元メディアによると、マスード・ペゼシュキアン氏は、政府にIAEAとの関係を停止するよう求める法律を承認しました。
イラン大統領、国連原子力機関（IAEA）との協力停止を指示
12日間の衝突でイスラエルの攻撃により少なくとも935人が死亡：イラン発表
司法当局によると、犠牲者の中には女性132人、子ども38人が含まれているとのことです。
12日間の衝突でイスラエルの攻撃により少なくとも935人が死亡：イラン発表
イラン最高指導者、イスラエルに対する「勝利」を宣言　「崩壊寸前だった」と発言
イスラエル軍がテヘランを激しく攻撃し、米国が介入するまでの12日間の戦争中、ハメネイ師は秘密の場所にある地下壕に身を潜めていました。
イラン最高指導者、イスラエルに対する「勝利」を宣言　「崩壊寸前だった」と発言
OPINION
opinion
イラン、イスラエルとの停戦後に領空を再開
米国が仲介したイスラエルとの停戦を受けて、イランは東向きの航空便を再開しましたが、治安上の懸念からテヘランの空港は依然として閉鎖されたままです。
イラン、イスラエルとの停戦後に領空を再開
イラン、米軍基地攻撃前にカタールへ事前通告か ― 報道
この事前通告は被害を抑えるためのもので、報復は象徴的な意味合いがあったとみられます。
イラン、米軍基地攻撃前にカタールへ事前通告か ― 報道
イランとイスラエルの対立を受け、IAEAが「核不拡散体制が危機に瀕している」と警告
国連の原子力監視機関である国際原子力機関（IAEA）のラファエル・グロッシ事務局長は、米国によるイランへの攻撃を受け、外交交渉への復帰を呼びかけました。グロッシ氏は、外交が行われなければ暴力が拡大し、世界の核不拡散体制が崩壊する可能性があると警告しています。
イランとイスラエルの対立を受け、IAEAが「核不拡散体制が危機に瀕している」と警告