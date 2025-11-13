気候
政治
トルコ
ガザ戦争
ビジネスとテクノロジー
意見
特集
アジア
気候変動
意見
台風カルマエギ、フィリピンで甚大な被害 死者114人・行方不明127人
気象当局によると、カルマエギはパラワン島西部から南シナ海へと移動し、ベトナム方面へ向かっているということです。
日本の富士山で今季初の冠雪 昨年より15日早く、平年より21日遅く
今年の富士山の初冠雪は平年より遅れたものの、昨年よりは早く、気象変動の影響を示す結果となりました。
2025年、日本でクマによる死亡事故が過去最多に
各地では、クマの出没防止対策が進められています。
フィリピンでマグニチュード6.9の地震 津波警報発令
影響を受けた地域では学校が休校となり、数百年の歴史を持つ教会が損壊し、住民には海岸に近づかないよう警告が出されています。
台風ブアロイ、ベトナムで被害拡大 死者数増加
台風ブアロイはベトナムに豪雨と洪水をもたらし、19人が死亡し、多くの地域が孤立しました。行方不明者の捜索は続けられています。
スーパー台風ラガサ接近、中国で学校・企業の閉鎖命令
ラガサは現在、南シナ海を横断しており、以前フィリピンの一部に上陸した際には、台風によって1人が亡くなりました。
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
ベトナム農業省によると、2025年最初の7か月間で同国の自然災害により100人以上が死亡または行方不明となりました。
西日本で豪雨続く、多数の行方不明者
コロラド州の刑務所が避難、拡大する山火事が州歴代最大級に
ロシア沖地震の津波影響、収束へ
静岡県の海水浴場、カムチャツカ沖地震による津波警報で閉鎖
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
ベトナム農業省によると、2025年最初の7か月間で同国の自然災害により100人以上が死亡または行方不明となりました。
西日本で豪雨続く、多数の行方不明者
コロラド州の刑務所が避難、拡大する山火事が州歴代最大級に
ロシア沖地震の津波影響、収束へ
静岡県の海水浴場、カムチャツカ沖地震による津波警報で閉鎖
台風カルマエギ、フィリピンで甚大な被害 死者114人・行方不明127人
気象当局によると、カルマエギはパラワン島西部から南シナ海へと移動し、ベトナム方面へ向かっているということです。
日本の富士山で今季初の冠雪 昨年より15日早く、平年より21日遅く
今年の富士山の初冠雪は平年より遅れたものの、昨年よりは早く、気象変動の影響を示す結果となりました。
2025年、日本でクマによる死亡事故が過去最多に
各地では、クマの出没防止対策が進められています。
意見
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
ベトナム農業省によると、2025年最初の7か月間で同国の自然災害により100人以上が死亡または行方不明となりました。
西日本で豪雨続く、多数の行方不明者
コロラド州の刑務所が避難、拡大する山火事が州歴代最大級に
ロシア沖地震の津波影響、収束へ
静岡県の海水浴場、カムチャツカ沖地震による津波警報で閉鎖
台風カジキ接近、ベトナムで数万人避難
ベトナム農業省によると、2025年最初の7か月間で同国の自然災害により100人以上が死亡または行方不明となりました。
西日本で豪雨続く、多数の行方不明者
コロラド州の刑務所が避難、拡大する山火事が州歴代最大級に
ロシア沖地震の津波影響、収束へ
静岡県の海水浴場、カムチャツカ沖地震による津波警報で閉鎖
フィリピンでマグニチュード6.9の地震 津波警報発令
影響を受けた地域では学校が休校となり、数百年の歴史を持つ教会が損壊し、住民には海岸に近づかないよう警告が出されています。
台風ブアロイ、ベトナムで被害拡大 死者数増加
台風ブアロイはベトナムに豪雨と洪水をもたらし、19人が死亡し、多くの地域が孤立しました。行方不明者の捜索は続けられています。
スーパー台風ラガサ接近、中国で学校・企業の閉鎖命令
ラガサは現在、南シナ海を横断しており、以前フィリピンの一部に上陸した際には、台風によって1人が亡くなりました。
さらに表示
1x
00:00
00:00