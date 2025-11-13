気候

気候変動

台風カルマエギ、フィリピンで甚大な被害　死者114人・行方不明127人
気象当局によると、カルマエギはパラワン島西部から南シナ海へと移動し、ベトナム方面へ向かっているということです。
日本の富士山で今季初の冠雪　昨年より15日早く、平年より21日遅く
今年の富士山の初冠雪は平年より遅れたものの、昨年よりは早く、気象変動の影響を示す結果となりました。
2025年、日本でクマによる死亡事故が過去最多に
各地では、クマの出没防止対策が進められています。
フィリピンでマグニチュード6.9の地震　津波警報発令
影響を受けた地域では学校が休校となり、数百年の歴史を持つ教会が損壊し、住民には海岸に近づかないよう警告が出されています。
台風ブアロイ、ベトナムで被害拡大　死者数増加
台風ブアロイはベトナムに豪雨と洪水をもたらし、19人が死亡し、多くの地域が孤立しました。行方不明者の捜索は続けられています。
スーパー台風ラガサ接近、中国で学校・企業の閉鎖命令
ラガサは現在、南シナ海を横断しており、以前フィリピンの一部に上陸した際には、台風によって1人が亡くなりました。
