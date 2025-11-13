芸術と文化
京都に新拠点、チームラボが体験型デジタルアートで新たな芸術観を提案
この新しい常設展示は、アートの枠を超え、体験そのものを問い直す試みとして高く評価されています。
高市首相「地域の書店は文化の要」 政府が活性化支援へ
政府は、経済産業省が主導する「書店振興計画」に基づき、ICタグの導入や出版社とのオンライン注文システムの整備など、地域書店の活性化策を進める方針です。
寿司の巨匠・小野二郎氏、100歳でも現役続行意欲 世界的評価を誇る職人
小野二郎氏は100歳を迎えても現役を続け、寿司職人としての情熱を世界に示し続けています。
横綱豊昇龍、ロンドンで圧勝 5日間のグランド相撲大会を制覇
決勝で豊昇龍と大の里が無敗同士の対戦を繰り広げ、観客たちは熱狂的な声援を送って盛り上がりました。
相撲：横綱・大の里、ロンドン公演で観衆を魅了
ロンドン公演では、海外の観客も日本の伝統相撲の迫力と礼儀作法に深い関心を寄せていました。
彬子女王殿下、三笠宮家の家督を継承へ 未婚の女性皇族として163年ぶり
信子さまは、新たに独立した宮家を創設されることとなり、皇室の組織はさらに多様化する見込みです。
伊勢神宮、千年以上守られる「式年遷宮」と自然信仰の結びつき
伊勢神宮の再建儀式では、参拝者や地域住民が一体となり、自然との共生や伝統技術の継承が身近に感じられます。
